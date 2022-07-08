В Японии на экс-премьера Синдзо Абэ совершили покушение

После покушения политик перенес клиническую смерть

Сегодня утром экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ был ранен во время выступления на митинге в городе Нара. Ему в спину сделали два выстрела. Об этом сообщает ВВС.

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Бывший лидер правящей Либерально-демократической партии выступал в рамках избирательной кампании в Палату советников, выборы в которую запланированы на воскресенье. Известно, что политик после двух выстрелов потерял сознание. Его на вертолете доставили в больницу.

Правоохранители уже задержали нападавшего на месте происшествия. Ним оказался 41-летний местный житель. Предполагается, что стрелок был бывшим членом Морских сил самообороны Японии.

По предварительным данным, у экс-премьера задеты оба легких. В больнице констатировали сердечно-легочную недостаточность. Как сообщает ВВС, в Японии “часто используют этот термин, когда смерть официально не подтверждена”. По словам премьер-министра Фумио Кисиды, Абэ находится в критическом состоянии, и врачи “делают все возможное”. Кисида заявил, что “надеется и молится, что бывший премьер-министр Абэ выживет”.

Напомним, что в конце мая сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) предотвратили попытку покушения на бывшего президента США Джорджа Буша-младшего.

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