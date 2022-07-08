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Экс-премьер Японии Абэ умер после покушения

Остановку сердца и дыхания врачи констатировали сразу, но факт смерти признали только через несколько часов
 |  Автор: Юрий Кобзар
Экс-премьер Японии Абэ умер после покушения
Синдзо Абэ застрелен сегодня / EPA / UPG

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после совершенного на него покушения. Об этом пишет японское англоязычное издание NHK.

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“Представители Либерально-демократической партии Японии заявили о смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Абэ был застрелен во время выступления в пятницу в западном городе Нара”, – говорится в сообщении.

Для справки. Синдзо Абэ был премьер-министром Японии дольше всех в истории страны – с 2006 по 2007 и с 2012 по 2020 год. Его правление запомнилось значительными преобразованиями сразу в нескольких сферах жизни. 

Абэ взял курс на укрепление японской армии и в целом на более жесткую внешнюю политику, в том числе по отношению к России, с которой у Японии есть территориальный спор.

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Параллельно Абэ пытался оживить японскую экономику, которая стагнирует уже несколько десятилетий подряд. Для этого он решил намеренно девальвировать национальную валюту, что отчасти дало положительный эффект.

На момент смерти Синздо Абэ было было 67 лет.

Напомним, ранее сегодня было совершено покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Бывший военный дважды выстрелил ему в спину во время встречи с избирателями на улице. 

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