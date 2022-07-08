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Канада ввела санкции против патриарха Кирилла и ряда росСМИ

Санкции также введены против Роскомнадзора, Марии Захаровой и росСМИ
Канада ввела санкции против патриарха Кирилла и ряда росСМИ
Патриарх Кирилл / EPA / UPG

Сегодня Канада ввела санкции против главы российской церкви патриарха Кирилла. Об этом стало известно из опубликованного сообщения на сайте Министерства иностранных дел Канады. 

Там сообщили, что патриарх Кирилл попал под санкции, поскольку идентифицирован как агент РФ по дезинформации, который несет ответственность за обеспечение и поддержку неспровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину. 

Также под новые канадские санкции попали Роскомнадзор и информационное агентство Regnum. Помимо патриарха Кирилла, ограничения были наложены еще на Марию Захарову и нескольких журналистов государственных СМИ, в том числе на ведущую “Первого канала” Екатерину Андрееву. В санкционном списке находятся ВГТРК, RT, Sputnik и ряд других пропагандистских российских СМИ.  

Напомним, что власти Европейского союза рассматривают введение санкций против российского золота. 

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