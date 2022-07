РФ начала стягивать технику на аэродром под Гомелем

Россияне начали накапливать военную технику на военном аэродроме Зябровка в Гомельской области Беларуси. Спутниковые снимки показывают явное увеличение количества ПВО, танков и БМП, пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Активисты ссылаются на спутниковые снимки, опубликованные оборонным аналитиком Конрадом Музыкой в Twitter. На них хорошо заметно появление на аэродроме следующей техники:

"Нам известно, что помимо всего вышеперечисленного в Зябровке также появились БМП и танки, которые прикопаны и замаскированы", – добавляют наблюдатели.

Yesterday the Ukrainian MoD (Oleksiy Gromov) informed that Belarus had handed over the Prybytki Air Base to Russia. Moscow has maintained an S-400 battalion with some probable Pantsirs and Iskander at the base since March-April. pic.twitter.com/xC11Pxjerj