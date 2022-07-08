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РФ начала стягивать технику на аэродром под Гомелем

В Беларуси у россиян появилась собственная военная база
 |  Автор: Юрий Кобзар
РФ начала стягивать технику на аэродром под Гомелем
Иллюстративное фото / wikimedia.org

Россияне начали накапливать военную технику на военном аэродроме Зябровка в Гомельской области Беларуси. Спутниковые снимки показывают явное увеличение количества ПВО, танков и БМП, пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

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Активисты ссылаются на спутниковые снимки, опубликованные оборонным аналитиком Конрадом Музыкой в Twitter. На них хорошо заметно появление на аэродроме следующей техники:

  • 10 единиц ЗРК С-400 "Триумф";
  • 2 единицы ЗРПК "Панцирь";
  • низковысотные обнаружители 5Н66, которые установлены на вышке 40В6;
  • радиолокатор подсвета и наведения 92Н6Е;
  • аппаратный контейнер Ф52 для операторов.

"Нам известно, что помимо всего вышеперечисленного в Зябровке также появились БМП и танки, которые прикопаны и замаскированы", – добавляют наблюдатели.

Напомним, в Беларуси пригрозили нанести удары по объектам в Польше. Белорусские чиновники уверяют, что Польша хочет напасть на Беларусь и Украину.

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