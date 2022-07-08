РФ начала стягивать технику на аэродром под Гомелем

В Беларуси у россиян появилась собственная военная база

Россияне начали накапливать военную технику на военном аэродроме Зябровка в Гомельской области Беларуси. Спутниковые снимки показывают явное увеличение количества ПВО, танков и БМП, пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

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Активисты ссылаются на спутниковые снимки, опубликованные оборонным аналитиком Конрадом Музыкой в Twitter. На них хорошо заметно появление на аэродроме следующей техники:

10 единиц ЗРК С-400 "Триумф";

2 единицы ЗРПК "Панцирь";

низковысотные обнаружители 5Н66, которые установлены на вышке 40В6;

радиолокатор подсвета и наведения 92Н6Е;

аппаратный контейнер Ф52 для операторов.

"Нам известно, что помимо всего вышеперечисленного в Зябровке также появились БМП и танки, которые прикопаны и замаскированы", – добавляют наблюдатели.

Yesterday the Ukrainian MoD (Oleksiy Gromov) informed that Belarus had handed over the Prybytki Air Base to Russia. Moscow has maintained an S-400 battalion with some probable Pantsirs and Iskander at the base since March-April. pic.twitter.com/xC11Pxjerj — Konrad Muzyka - Rochan Consulting (@konrad_muzyka) July 8, 2022

Напомним, в Беларуси пригрозили нанести удары по объектам в Польше. Белорусские чиновники уверяют, что Польша хочет напасть на Беларусь и Украину.

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