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США пытаются втянуть РФ в войну с Европой – Лавров

МИД РФ считает, что Америка и Британия очень хотят устроить полномасштабную войну в Европе
 |  Автор: Юрий Кобзар
США пытаются втянуть РФ в войну с Европой – Лавров
Сергей Лавров - глава МИД РФ / EPA / UPG

США и Великобритания пытаются "столкнуть Россию с Европой" в военном конфликте. Инструментом для этого якобы являются поставки западного оружия в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским СМИ.

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"Хотят наши американские коллеги, британские коллеги, это англосаксонская штука, при активной поддержке немцев и поляков, и прибалтов очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам это выгодно, потому что они сидят за проливами, за океанами, они далеко", – заявил он.

По словам Лаврова, именно поставки западного оружия, в том числе установок HIMARS, не дают Киеву сесть за стол переговоров с Москвой.

Напомним, Путин назвал условие для экспорта зерна из Украины. Глава Кремля требует снять санкции с России, касающиеся экспорта продовольствия, в частности зерновых.

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