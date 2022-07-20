США пытаются втянуть РФ в войну с Европой – Лавров

МИД РФ считает, что Америка и Британия очень хотят устроить полномасштабную войну в Европе

США и Великобритания пытаются "столкнуть Россию с Европой" в военном конфликте. Инструментом для этого якобы являются поставки западного оружия в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским СМИ.

Читайте также: Украина получит от США еще партию HIMARS

"Хотят наши американские коллеги, британские коллеги, это англосаксонская штука, при активной поддержке немцев и поляков, и прибалтов очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам это выгодно, потому что они сидят за проливами, за океанами, они далеко", – заявил он.

По словам Лаврова, именно поставки западного оружия, в том числе установок HIMARS, не дают Киеву сесть за стол переговоров с Москвой.

Напомним, Путин назвал условие для экспорта зерна из Украины. Глава Кремля требует снять санкции с России, касающиеся экспорта продовольствия, в частности зерновых.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.