В Молдове готовят референдум о вступлении страны в ЕС, – Санду

Глава государства ожидает долгий путь до полноправного членства.

Президент Молдовы Майя Санду анонсировала проведение референдума о вступлении страны в Евросоюз. Ее слова передает NewsMaker.

Читайте также: Может ли Украина вступить в ЕС, имея захваченные регионы: ответ Кулебы

Так, Санду говорит, что до момента вступления в ЕС Молдове еще предстоит пройти долгий путь. Страна может вступить в Евросоюз лишь после проведения референдума.

Президент также указывает, что хоть Молдова и получила статус кандидата на членство, но это только первые "открытые двери". Она надеется, что государство сможет продвинуться в данном направлении.

"От нас зависит, как быстро мы сможем это сделать", – говорит Санду, указывая, мол некоторые страны ждали вступления в ЕС много лет.

Читайте также: Названа дата проведения Совета ассоциации ЕС-Украина

Отметим, что касается Украины, то президент Владимир Зеленский в свою очередь уже установил дедлайн вступления нашей страны в Евросоюз, говорил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Forbes. А в Кабмине ранее заявляли, что процедуры вступления могут начаться уже в 2023 году.

Например, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина на 63% выполнила соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.