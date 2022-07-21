Польша обновила правила транзита автомобилей из Украины

Под экологическими стандартами принято подразумевать набор значений показателей вредных выбросов в атмосферу, которым должны соответствовать двигатели внутреннего сгорания автомобиля.

Республика Польша разрешила украинским компаниям выполнять коммерческие перевозки грузовыми автомобилями экологического стандарта Евро-3. Об этом в среду, 20 июля, сообщает на Facebook-странице Укртрансбезпеки.

"После подписания Соглашения между Украиной и ЕС о грузовых перевозках автомобильным транспортом, к перечню стран с разрешенным въездом грузовиков класса Евро-3 добавилась Польша", - сказано в сообщении.

Всего же на сегодня 21 страна Евросоюза одобрила транзит коммерческих автомобилей украинских перевозчиков, которые отвечают экологическому стандарту Евро-3.

В Укртрансбезпеки уточнили, что в настоящее время Министерство инфраструктуры Украины ведет переговоры о допуске грузовиков класса Евро-3 с представителями Франции и Швеции.

Известно, что под экологическими стандартами принято подразумевать набор значений показателей вредных выбросов в атмосферу, которым должны соответствовать двигатели внутреннего сгорания автомобиля.

Экологический стандарт Евро-3 введен для автомобилей с 2000 года выпуска.

Напомним, цены на автомобильный газ в сетях автозаправочных станций (АЗС) Украины снова снизились.