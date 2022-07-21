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В США оценили потери оккупантов

Цифры, которыми располагает центральное разведывательное управление США отличаются от данных ВСУ.
В США оценили потери оккупантов

Соединенные Штаты оценивают потери Российской Федерации в Украине "в районе 15 тысяч убитых и где-то в три раза больше раненых". Об этом в среду, 20 июля, заявил директор ЦРУ Уильям Бернсина форуме по безопасности в Аспене, цитирует его CBS News.

"Последние по времени оценки от разведывательного сообщества США составляют в районе 15 тысяч убитых и где-то в три раза больше раненых", - сказал он.

В то же время, директор ЦРУ отметил, что и украинцы понесли немалые потери, однако - не столь значительные как Россия. 

"И украинцы тоже пострадали - вероятно, немного меньше, но все же, вы знаете, это значительные потери", - добавил директор ЦРУ.

Он также добавил, что российские войска сосредоточили усилия по захвату восточного региона Украины. 

Напомним, по данным ВСУ, с 24 февраля по 20 июля общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 38 750 человек (+200 за сутки).

Ранее российский военный рассказал, как ВСУ уничтожала их технику и солдат в Чернобаевке, но потом военные РФ все равно туда возвращались.

 

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