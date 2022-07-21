Премьер Италии Драги ушел в отставку со второй попытки

Итальянское правительство развалилось из-за разногласий по вопросу поддержки Украины

Премьер-министр Италии Марио Драги снова подал прошение об отставке. В жэтот раз президент страны Серджо Маттарелле его принял. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента Италии.

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"Президент Италии Серджо Маттарелла принял сегодня премьер-министра Италии Марио Драги, который после доклада о вчерашнем обсуждении и голосовании в Сенате, вновь заявил о своей отставке. Президент Республики принял это во внимание. Правительство остается у власти для выполнения текущих обязанностей", – говорится в сообщении.

Отметим, что уйти в отставку премьер-министру Драги удалось только со второй попытки. В первый раз президент Маттарелла отказался удовлетворить прошение и отправил главу правительства в парламент добиваться вотума недоверия к его Кабинету.

Напомним, коалиционное правительство Италии начало разваливаться из-за войны в Украине. Одна из партий, входящих в коалицию, начала саботировать решения об отправке военной помощи Украине.

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