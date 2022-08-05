Президент Мексики предложил объявить мир во всем мире на 5 лет

Начать глобальное перемирие лидер Мексики предлагает с окончания войны в Украине

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил с призывом прекратить все военные конфликты и торговые войны на пять лет. Об этом пишет Excelsior.

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Он отметил, что в последнее время на планете разразилось много кризисов – пандемия коронавируса, вторжение РФ в Украину, напряженность вокруг Тайваня, глобальный экономический кризис и т.д. Для решения накопившихся проблем Обрадор предлагает пятилетнее глобальное перемирие.

За точку отсчета начала перемирия президент Мексики предлагает взять момент, когда прекратятся боевые действия в Украине. Обрадор считает, что заняться продвижением этой инициативы могла бы ООН.

Напомним, в НАТО объяснили, почему не допустят победы РФ. Столтенберг признал, что для Запада победа РФ является категорически неприемлемым исходом.

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