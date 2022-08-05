РФ хочет запустить спутник, чтобы следить за Украиной – Washington Post

Он будет запущен изначально для нужд Ирана, однако в действительности его могут использовать для других целей.

Россия хочет запустить спутник, чтобы следить за Украиной на фоне неудач на фронте. Запуск запланирован на следующей неделе. Об этом сообщает издание Washington Post.

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Так, "Роскосмос" 9 августа планирует запустить спутник от имени Ирана в рамках заключенного со страной 4 года назад соглашения. Называется он "Хайям".

РФ согласилась построить и запустить систему "Канопус-V". Она будет иметь камеру высокого разрешения, с помощью которой Тегеран сможет следить за важными объектами в Персидском заливе и Израиле.

Однако, по данным СМИ, Иран может не получить сразу доступ к спутнику. Указывается, что Кремль сообщил Тегерану, мол планирует воспользоваться им для наблюдения за военными целями в Украине в попытке достичь хоть каких-то успехов в войне. По крайней мере так сказали изданию несколько "анонимных чиновников".

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Подчеркивается, что администрация американского президента Джо Байдена проследит внимательно за попытками Ирана по созданию спутников. Ведь это происходит параллельно с созданием страной более мощного ракетного флота.

Напомним, в это же время Армения захотела замену российским "миротворцам" в Нагорном Карабахе.

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