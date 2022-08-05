РФ хочет запустить спутник, чтобы следить за Украиной – Washington Post
Россия хочет запустить спутник, чтобы следить за Украиной на фоне неудач на фронте. Запуск запланирован на следующей неделе. Об этом сообщает издание Washington Post.
Читайте также: Япония увеличивает военную помощь Украине
Так, "Роскосмос" 9 августа планирует запустить спутник от имени Ирана в рамках заключенного со страной 4 года назад соглашения. Называется он "Хайям".
РФ согласилась построить и запустить систему "Канопус-V". Она будет иметь камеру высокого разрешения, с помощью которой Тегеран сможет следить за важными объектами в Персидском заливе и Израиле.
Однако, по данным СМИ, Иран может не получить сразу доступ к спутнику. Указывается, что Кремль сообщил Тегерану, мол планирует воспользоваться им для наблюдения за военными целями в Украине в попытке достичь хоть каких-то успехов в войне. По крайней мере так сказали изданию несколько "анонимных чиновников".
Читайте также: Перемирия с РФ не будет до освобождения Украины до линии 24 февраля – ОП
Подчеркивается, что администрация американского президента Джо Байдена проследит внимательно за попытками Ирана по созданию спутников. Ведь это происходит параллельно с созданием страной более мощного ракетного флота.
Напомним, в это же время Армения захотела замену российским "миротворцам" в Нагорном Карабахе.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.