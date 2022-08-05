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РФ хочет запустить спутник, чтобы следить за Украиной – Washington Post

Он будет запущен изначально для нужд Ирана, однако в действительности его могут использовать для других целей.
РФ хочет запустить спутник, чтобы следить за Украиной – Washington Post
Иллюстрированное фото / EPA / UPG

Россия хочет запустить спутник, чтобы следить за Украиной на фоне неудач на фронте. Запуск запланирован на следующей неделе. Об этом сообщает издание Washington Post.

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Так, "Роскосмос" 9 августа планирует запустить спутник от имени Ирана в рамках заключенного со страной 4 года назад соглашения. Называется он "Хайям".

РФ согласилась построить и запустить систему "Канопус-V". Она будет иметь камеру высокого разрешения, с помощью которой Тегеран сможет следить за важными объектами в Персидском заливе и Израиле.

Однако, по данным СМИ, Иран может не получить сразу доступ к спутнику. Указывается, что Кремль сообщил Тегерану, мол планирует воспользоваться им для наблюдения за военными целями в Украине в попытке достичь хоть каких-то успехов в войне. По крайней мере так сказали изданию несколько "анонимных чиновников".

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Подчеркивается, что администрация американского президента Джо Байдена проследит внимательно за попытками Ирана по созданию спутников. Ведь это происходит параллельно с созданием страной более мощного ракетного флота.

Напомним, в это же время Армения захотела замену российским "миротворцам" в Нагорном Карабахе.

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