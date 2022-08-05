Армения захотела замену российским “миротворцам” в Карабахе

В Ереване начинают понимать, что российские войска никому и никогда не приносят безопасность

Российские войска, которые присутствуют в Нагорном Карабахе в качестве “миротворцев”, игнорируют нарушение мирных договоренностей со стороны Азербайджана. По этой причине нужна альтернатива “российским миротворцам”. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян, сообщает армянская редакция "Радио Свобода".

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Пашинян отметил, что в целом присутствие российских военных в Нагорном Карабахе является ключевым фактором для безопасности карабахских армян. Тем не менее, россияне систематически игнорируют отдельные эпизоды, которые Армения считает нарушением договоренностей со стороны Азербайджана.

"Захват Азербайджаном сел Хцаберд и Хин Тагер 11 декабря 2020 года и захват в плен армянских военных при присутствии и игнорировании российских миротворцев, далее захват села Парух в Нагорном Карабахе 24 марта 2022 года, опять же при присутствии российских миротворцев вдоль линии столкновения, случаи физического и психологического устрашения армян Нагорного Карабаха в присутствии миротворцев просто недопустимы", – сетует Пашинян.

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Премьер Армении отметил, что следует подумать о запуске других международных механизмов сохранения мира в Карабахе, если российские “миротворцы” не могут гарантировать безопасность.

Напомним, в Карабахе снова стреляют, есть убитые и раненые. Зона конфликта в Карабахе ничуть не стала спокойнее после войны 2020 года.

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