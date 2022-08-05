Подоляк рассказал, какие формы скрытой мобилизации использует РФ

Россия продолжает вербовать на войну заключенных, а также создает нацбатальоны на территории автономных республик в РФ, отмечают в Офисе президента.

Кремль на фоне значительных потерь российской армии прибегает к двум формам скрытой мобилизации. В частности, РФ продолжает вербовать на войну заключенных, а также создает нацбатальоны на территории автономных республик в РФ. Об этом заявил советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 5 августа.

"В условиях жестких потерь российской армии, Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации: рекрутинг заключенных за тяжкие преступления (ПГК) и создание нацбатальонов в колониях империи (Марий Эл, Татарстан и тому подобное)", - отметил он.

По его словам, Россия продолжает делать все, чтобы избежать широкого призыва этнических русских.

Ранее сообщалось, что Россия проводит мобилизацию гражданского медицинского персонала из-за огромного количества раненых.

Кроме того, в начале июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия потеряла убитыми и ранеными уже до 115 тысяч своих военных.

А министр обороны Украины Алексей Резников заявлял о более 90 тысячах раненых оккупантах.

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