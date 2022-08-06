Польская Amnesty International осудила действия РФ в Украине

Правозащитная организация выпустила отчет, в котором заявляет, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, размещаясь на территории школ и больниц.

Польское представительство международной правозащитной организации Amnesty International опубликовало заявление, осудившее преступления российской армии в Украине. Об этом в пятницу, 5 августа пишет Европейская правда.

В "Заявление об условиях документирования нарушений международного гуманитарного права" отмечается, что Amnesty International "постоянно осуждает вторжение России в независимую Украину и не раз призывало к привлечению российских сил к ответственности за совершенные военные преступления и грубые нарушения международного гуманитарного права".

"С первых дней агрессии России против Украины российские войска совершают бесчеловечные нападения не только на отдельные гражданские объекты, но и на многомиллионные города, небольшие городки и села, часто населенные только мирными жителями. ВСУ, при поддержке демократических стран всего мира, включая Польшей, защищаются от жестокого и несправедливого нападения, сражаясь в неравных условиях, навязанных агрессором", - говорится в заявлении.

Amnesty International Polska отмечает, что ключевым в любом вооруженном конфликте является защита гражданского населения.

Также там отметили, что основой деятельности организации должны быть независимость, беспристрастность и подкрепление выводов доказательствами.

"Мы знаем, что в условиях оборонной войны - прямом вооруженном столкновении с силами вторжения - возникают ситуации, в которых близость боя может усложнить обеспечение безопасности гражданского населения", - указывается в заявлении.

Далее перечисляются случаи нарушений безопасности гражданских: в частности, целенаправленные или хаотические нападения на мирное население и расстрелы гражданского населения русской армией, русские военные преступления в Киевской области и в Мариуполе, гуманитарные катастрофы, вызванные "регулярными обстрелами, а также осады городов россиянами".

"Мы отслеживаем нарушения прав человека и международного гуманитарного права, где бы они ни нарушались, независимо от того, кто их подвергся и кто их применяет. Это касается и войны в Украине", - заключается в заявлении.

Ранее сообщалось, что директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уходит из правозащитной организации.

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