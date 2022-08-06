Казахстан вводит дифференцированные цены на топливо

В Казахстан в день заезжает порядка 4.5 тысячи единиц грузового транспорта, из которых порядка 70% - это иностранный транспорт.

В Казахстане введут дифференцированные цены на дизельное топливо в зависимости от резидентства (гражданства), объемов потребления и видов транспорта. Об этом накануне сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, пишет Enkorr.

Акчулаков отметил, что низкие цены на горючее в Казахстане привели к тому, что ежемесячно растет его потребление на 120 тысяч тонн.

По словам министра, для казахстанцев будет установлена цена на дизтопливо в размере 230-260 тенге за литр и введен лимит в 100 литров в сутки для легковых машин и 300 литров в сутки для грузовиков. Для нерезидентов планируется установить стоимость дизтоплива в размере 450 тенге за литр.

По данным Пограничной службы, в Республику Казахстан ежедневно въезжает около 4,5 тысячи грузовиков, из них 70% - иностранные. По словам министра энергетики Республики Казахстан, низкие цены на автозаправочных станциях в республике приводят к росту среднемесячного потребления примерно на 120 тысяч тонн.

Напомним, в течение июля средняя цена автогаза на украинских заправках снизилась на 27% (10,37 грн/л) - до 28,97 грн/л.

А цены на другие виды топлива выросли после решения Нацбанка повысить официальный курс доллара, что спровоцировало скачок курсов и на наличном рынке, но на этой неделе котировки снижаются.

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