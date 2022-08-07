На Кубе горит крупная нефтебаза: 120 пострадавших

В один из восьми резервуаров с "черным золотом" попала молния, вследствие чего он взорвался.

В промышленной зоне Матансас на западе Кубы прогремело два взрыва на территории нефтебазы. Предварительно, погиб один человек, еще 121 - пострадал. Об этом в ночь на воскресенье, 7 августа, сообщает Reuters.

Как указано, в пятницу в один из восьми резервуаров с "черным золотом" попала молния, вследствие чего он взорвался. Спустя несколько часов, когда на месте уже работали спасательные службы, прогремел еще один взрыв.

По данным кубинских властей, среди пострадавших 36 человек госпитализированы, пятеро находятся в критическом состоянии. Кроме того, 17 пожарных пропали без вести. Из района были эвакуированы более тысячи мирных жителей.

Пожар на месте ЧП бушует второй день. По последним данным, тепло от огня уже достигло второго резервуара, а ветер раздул пламя в опасной близости от третьего.

На объекте возник масштабный пожар, а утром 19 июня взорвался резервуар с топливом, в результате чего один спасатель погиб и двое получили ожоги.

Позже стало известно о еще двоих жертвах атаки.

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