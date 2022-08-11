В ней находились солдаты-срочники, которых успели эвакуировать.

В Подмосковье ночью сгорела воинская часть. Пожар был на площади 1,2 тыс квадратных метров. Подробности передают росСМИ.

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По имеющимся данным, горела воинская часть в подмосковном Долгопрудном.

В части была размещена казарма 4 дивизии противовоздушной обороны армии России. В ней жили солдаты-срочники.

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Как утверждают российские издания, в результате пожара на площади в 1,2 тыс квадратных метров никто не пострадал, мол солдат эвакуировали, а пожарные побороли огонь.

Напомним, ранее стали известны потери РФ после взрывов во временно оккупированном Крыму.

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