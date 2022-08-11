Эстония закрыла въезд гражданам РФ с шенгенскими визами

Однако были приняты ряд исключений, по которым некоторым россиянам въезд будет разрешен.

Эстония закрыла въезд гражданам России с действующими шенгенскими визами, выданными эстонской стороной. Об этом сообщает ERR.

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Так, данная мера будет применяться через неделю.

"Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на владельцев виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещен въезд в Эстонию", – говорит глава МИД Урмас Рейнсалу.

По словам министра, решение предусматривает ряд исключений. В частности, въезд будет разрешен сотрудникам дипломатических представительств и их семьям, лицам, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, людям, у которых есть право свободного передвижения по законам ЕС, людям, которым нужно попасть в Эстонию по гуманитарным соображениям, и лицам, чьи близкие родственники имеют вид на жительство или эстонское гражданство.

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Рейнсалу также говорит, что решение касается лишь виз, выданных Эстонией. Оно не распространяется на выданные другими странами Шенгенской зоны документы. Но на следующей неделе правительство обсудит, как можно было запретить въезд всем россиянам, у которых есть шенгенские визы.

Напомним, ранее эстонский премьер Кая Каллас призвала остановить российский туризм, напомнив, что посещение Европы – не право, а привилегия.

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