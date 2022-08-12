Еще одна страна будет тренировать украинских солдат

В Европе начался флешмоб на подготовку украинских рекрутов

Нидерланды решили подключиться к международной программе по обучению украинских военнослужащих, которую возглавляет Великобритания. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

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"Нидерландский персонал начнет свою миссию в августе этого года. Чем больше у нас будет хорошо подготовленных бойцов, тем ближе будет наша победа", – написал Резников.

Отметим, что накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о готовности Лондона увеличить количество украинских новобранцев, которые пройдут через эту программу подготовки. Ранее утверждалось, что Британия на своих полигонах подготовит 10 тысяч украинских рекрутов.

Напомним, об участии в британской программе подготовки украинских военных ранее уже объявили Финляндия, Швеция, Канада, Дания и Норвегия.

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