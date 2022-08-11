На конференции в Дании решили дать Украине 1,5 миллиарда на оборону

В Европе по-прежнему намерены поддерживать Украину в обороне от российского вторжения

В столице Дании городе Копенгаген закончилась Конференция североевропейских союзников. Ее участники договорились о выделении Украине 1,5 млрд евро военной помощи. Об этом сообщило в Twitter Министерство обороны Дании.

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"1,5 млрд евро объявлено сегодня на конференции. 26 стран согласились поддержать продолжение военной помощи Украине. Их борьба – наша борьба", – говорится в сообщении.

Кроме того, как указано в итоговой декларации, участники конференции осудили жестокость России, в том числе убийства мирных жителей.

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В этой связи участники договорились содействовать долгосрочной финансовой поддержке Украины и помогать Украине в подготовке новых солдат. Также европейцы решили нарастить производство собственных вооружений, в том числе боеприпасов.

Напомним, российское оружие больше не хотят покупать из-за неудач в Украине. На российский ВПК также давят санкции и потребность в вооружении для фронта.

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