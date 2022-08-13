В Пентагоне оценили работу украинской армии

Украинские воины нашли способы делать то, что всему миру казалось невозможным, заявили в Вашингтоне.

Вооруженные силы Украины действуют максимально эффективно в борьбе с российской армией. Об этом заявили в Пентагоне в пятницу, 12 августа.

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"По шкале от 0 до 10 эффективность Вооруженных сил Украины будет равна 12, просто исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях. Они нашли способы делать то, что нам казалось невозможным", - цитирует пресс-служба одного из чиновников ведомства.

По его словам, украинские силы добились некоторых успехов на востоке Украины и оказывают сильное давление на оккупантов на юге.

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При этом в Пентагоне напомнили об ударах по авиабазе РФ в Крыму и отметили, что аэродром был обстрелян не с американского оружия.

"В бомбардировке участвовал армейский тактический ракетный комплекс, который США не поставляли Украине. Эта система может метать снаряды на 300 км, что больше, чем снаряды высокомобильной артиллерийской ракетной системы, которые США поставляют Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, в США оценили взрывы в Крыму, назвав их наибольшей потерей авиации РФ со Второй мировой. Спутниковые снимки аэродрома изучил экс-пилот и действующий ученый Азиатского института.

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