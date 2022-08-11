В США оценили взрывы в Крыму: Наибольшие потери авиации РФ со Второй мировой

Спутниковые снимки аэродрома изучил экс-пилот и действующий ученый Азиатского института.

Взрывы на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму стали причиной наибольших потерь российской авиации со времен Второй мировой войны. Об этом говорится в исследовании американского издания CNN.

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"Согласно исследованиям CNN, это может быть самой большой потерей военной авиации Москвы за один день со времен Второй мировой войны", – комментирует издание взрывы в Крыму.

Указывается, что Питер Лейтон, который является бывшим пилотом австралийских ВВС и действующий сотрудник Азиатского института Гриффита, изучил спутниковые снимки, демонстрирующие захваченную авиабазу до и после взрывов.

Считается, что было уничтожено ряд самолетов, среди которых есть многоцелевые истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24.

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Лейтон указывает, что еще несколько самолетов были повреждены. По его словам, полученные кадры подтверждают, что случившееся скорее является преднамеренной атакой, а не "несчастным случаем".

"CNN проверило немного доступных данных о потерях военной авиации в советское время. В современной России нет свидетельств о столь значительных потерях от одного инцидента за день", – резюмировало издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате событий в Крыму уничтожено 4 склада с боеприпасами, а повреждено больше 20 самолетов.

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