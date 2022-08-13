Минобороны Британии: Война в Украине будет долгой

Хотя и будут контратаки и контрнаступления, ни одна из сторон в этом году предпримет решительные действия, считает глава военной разведки Великобритании.

В этом году ни Россия, ни Украина, скорее всего, не достигнут значительных военных успехов, заявил глава военной разведки Великобритании, генерал-лейтенант Джим Гокенхалл, сообщает BBC News.

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Он подчеркнул, что его ведомство внимательно следит за потенциальным использованием Кремлем ядерного оружия. "Нам следует остерегаться думать в бинарных терминах - что люди выигрывают или проигрывают - или думать, что это тупик", - отметил Гокенхалл.

Вместе с тем по данным разведки Британии, между российским политическим и военным классом не хватает доверия, а вот сила западного единства и украинское сопротивление превзошли ожидания.

"Так же превзошли ожидания и неудачи российской армии, чье командование, контроль и логистика были "плохими", - предполагает он.

Российская армия так же пострадала от политического вмешательства: от стратегического до тактического уровня, добавляет он. Гокенхалл говорит, что удивлен тем, что Москва испытала все эти проблемы одновременно.

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По его словам, Россия явно пытается увеличить силы после значительных потерь на поле боя.

"России приходится передислоцировать часть своих войск с Донбасса на юг, где она подвергается значительному давлению со стороны украинских сил в Херсоне и вокруг него", - утверждает Гокенхалл и добавляет: "Нереалистично ожидать решающего сдвига на юге в ближайшие месяцы".

Он отмечает, что хотя и будут контратаки и контрнаступления, не верит, что ни одна из сторон в этом году предпримет решительные действия. Поэтому ожидает, что война в Украине будет длительной.

Российские оккупанты за последние дни перебросили с востока Украины на юг десятки батальонно-тактических групп. Это тысячи бойцов и сотни единиц техники. Количество и состав новой группировки говорят не о желании удержать оккупированные территории при контрнаступлении Вооруженных сил Украины, а пойти в наступление, считают эксперты.

Напомним, в Пентагоне оценили работу украинской армии. Украинские воины нашли способы делать то, что всему миру казалось невозможным, заявили в Вашингтоне.

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