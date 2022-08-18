МИД РФ грозит Европе ответными мерами на ограничения в визах россиян

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что вскоре объявят ответные меры на решение ряда стран ЕС ограничить выдачу виз россиянам.

В МИД России заявили, что в скором времени объявят об ответных мерах на инициативы ряда стран ЕС ограничить или прекратить выдачу виз россиянам. Об этом в четверг, 18 августа, сообщают РосСМИ.

Так, в МИД РФ заявили, что "не оставят без должной реакции" решение Финляндии по визам для россиян.

В то же время Москва допускает, что Евросоюз может принять единое решение о прекращении выдачи виз гражданам РФ.

Напомним, главы МИД Евросоюза 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян.

Ранее сообщалось, что гражданам РФ придется ждать финские визы по пять месяцев. Новые правила вступят в силу с 1 сентября этого года. Также Польша разрабатывает механизм отказа в выдаче виз россиянам.