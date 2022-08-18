В Японии налоговая служба просит молодежь пить больше алкоголя

Японские налоговики инициировали кампанию Sake Viva! Она должна повысить поступление от акцизов.

Налоговая служба Японии инициировала кампанию Sake Viva!, чтоб увеличить продажу алкоголя в стране, поскольку его потребление резко падает. Это снижает поступление от акцизов, сообщает Financial Times.

В 2011 году налоги на алкоголь обеспечивали 3% государственных доходов Японии. Однако уже в 2020 году этот показатель стал меньше 2%. В связи с хроническим дефицитом бюджета в стране и долгом более чем в 200% ВВП, это проблема.

Молодое поколение японцев пьет гораздо меньше алкоголя, чем старшее. В частности, среднее ежегодное потребление упало со 100 литров в 1995 году до 75 литров в 2020-м.

Специалисты отмечают, что пик потребления в Японии был 40 лет назад. Тогда люди пили саке практически каждый день. Позже его "вытеснило" пиво. Затем Япония пережила "винный бум" и "бум виски". Однако теперь потребление алкоголя падает.

Государственная налоговая служба попросила людей в возрасте от 20 до 39 лет поделиться бизнес-идеями для стимулирования интереса к алкоголю. В частности, японского саке, сётю, виски, пива или вина.

Министерство здравоохранения Японии заявило, что не имеет отношения к этому конкурсу, но поддерживает регулярные контакты с налоговой по вопросам алкоголя и здоровья.

Ведомство рассчитывает, что во время кампании будет делаться упор на "допустимую норму потребления алкоголя", чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем у молодого поколения.

Напомним, что в первом квартале 2022 года показатель производства пива рухнул на 51% – до 17,1 млн. дал. В дальнейшем производство пива постепенно росло – по итогам первых четырех месяцев этого года падение составило 42,8% к аналогичному периоду прошлого года, в мае – 36,4%, июне – 32%.

Кроме того, по итогам 2021 года в Украине производство пива сократилось на 5% – до 170,5 млн дал. Также сократилось и производство солода – на 19,5%, до 218,5 тысяч тонн.