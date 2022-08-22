США и Южная Корея начали самые масштабные военные учения за пять лет

Маневры проходят на фоне ракетных испытаний КНДР

США и Южная Корея в понедельник, 22 августа, начали самые масштабные с 2017 года совместные военные учения "Щит свободы Ульчи". Они продлятся до 1 сентября.

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Об этом сообщает Reuters.

Учения включают штабные и полевые тренировки. Они проходят на фоне недавных ракетных стрельб, проведенных Северной Кореей.

Маневры организовали после того, как новый президент Южной Кореи Юн Сок Йоль пообещал возобновит совместные учения с США и усилить сдерживание КНДР.

По его словам , военные и гражданские тренировки призваны повысить готовность страны к изменяющимся моделям ведения войны, включая рост киберугроз.

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"Поддержка мира на Корейском полуострове основана на нашей безусловной системе безопасности", – Юн Сок Йоль.

Сколько личного состава и техники принимают участие в учениях, не сообщается.

Отметим, что на прошлой неделе КНДР запустила две крылатые ракеты после того, как Южная Корея и США начали подготовку к учениям.

Военные тренировки США и Южной Кореи были поставлены на паузу из-за политики прошлого корейского президента и пандемии.

Как мы сообщали ранее, МИД Северной Кореи заявил, что ООН посягает на суверенитет Северной Кореи, выступая из-за тотальной ликвидации ядерного оружия в стране.