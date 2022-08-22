РФ намерена созвать срочное заседание Совбеза ООН

Ранее российские СМИ сообщили, что россия срочно созывает Совбез по ситуации вокруг ЗАЭС "в связи с непрерывными украинскими провокациями".

Российская Федерация намерена созвать 23 августа срочное заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС, чтобы информационно перебить запланированное на 24 августа обсуждение последствий российской агрессии против Украины. Об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН, передает Укринформ.

"Это очередная отчаянная попытка российской делегации использовать инструментарий Совбеза ООН для того, чтобы, во-первых, информационно перебить заседание, запланированное на 24 августа, и во-вторых - обвинить Украину в обстрелах ЗАЭС, которые сама же россия регулярно совершает", - сказали в постпредставительстве.

Ранее российские СМИ сообщили, что россия срочно созывает Совбез по ситуации вокруг ЗАЭС "в связи с непрерывными украинскими провокациями", и попросила выступить на нем генсека ООН Антониу Гутерреша.

По инициативе Украины, рассмотрение этого вопроса состоится в День Независимости, а также в связи с полугодием полномасштабного российского вторжения.

Издание Фокус сообщает, что Россия также намерена поднять на планируемом заседании тему убийства Дарьи Дугиной. Об этом сообщил постпред РФ в ООН Василий Небензя.