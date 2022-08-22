Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

РФ намерена созвать срочное заседание Совбеза ООН

Ранее российские СМИ сообщили, что россия срочно созывает Совбез по ситуации вокруг ЗАЭС "в связи с непрерывными украинскими провокациями".
РФ намерена созвать срочное заседание Совбеза ООН

Российская Федерация намерена созвать 23 августа срочное заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС, чтобы информационно перебить запланированное на 24 августа обсуждение последствий российской агрессии против Украины. Об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН, передает Укринформ.

"Это очередная отчаянная попытка российской делегации использовать инструментарий Совбеза ООН для того, чтобы, во-первых, информационно перебить заседание, запланированное на 24 августа, и во-вторых - обвинить Украину в обстрелах ЗАЭС, которые сама же россия регулярно совершает", - сказали в постпредставительстве.

Ранее российские СМИ сообщили, что россия срочно созывает Совбез по ситуации вокруг ЗАЭС "в связи с непрерывными украинскими провокациями", и попросила выступить на нем генсека ООН Антониу Гутерреша.

По инициативе Украины, рассмотрение этого вопроса состоится в День Независимости, а также в связи с полугодием полномасштабного российского вторжения.

Издание Фокус сообщает, что Россия также намерена поднять на планируемом заседании тему убийства Дарьи Дугиной. Об этом сообщил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK