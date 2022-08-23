Российский Сбербанк ушел из Казахстана
Крупнейший банк России “Сбербанк” продал свое казахское подразделение местному холдингу "Байтерек". Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявления компаний.
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Российский "Сбербанк” решил уйти из Казахстана “руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка".
Отмечается, что "Сбербанк Казахстан" много лет был одним из ключевых участников финансового рынка Казахстана. Однако после введения западных санкций нормальная работа банка была нарушена.
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По заявлению казахской стороны, благодаря продаже казахскому холдингу "Сбербанк Казахстан" сможет возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей.
Напомним, Казахстан частично отменил изучение русского языка с первого класса. Казахское правительство решило исключить английский и русский языки из учебной программы первоклассников. Последний будут изучать лишь в русскоязычных школах.
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