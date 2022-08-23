Российский Сбербанк ушел из Казахстана

Свое решение россияне объяснили “геополитическими” причинами

Крупнейший банк России “Сбербанк” продал свое казахское подразделение местному холдингу "Байтерек". Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявления компаний.

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Российский "Сбербанк” решил уйти из Казахстана “руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка".

Отмечается, что "Сбербанк Казахстан" много лет был одним из ключевых участников финансового рынка Казахстана. Однако после введения западных санкций нормальная работа банка была нарушена.

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По заявлению казахской стороны, благодаря продаже казахскому холдингу "Сбербанк Казахстан" сможет возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей.

Напомним, Казахстан частично отменил изучение русского языка с первого класса. Казахское правительство решило исключить английский и русский языки из учебной программы первоклассников. Последний будут изучать лишь в русскоязычных школах.

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