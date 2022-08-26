РФ замедлила наступление из-за неудач - разведка

Снижение темпа наступательных операций в Украине не связано с желанием Кремля "избежать жертв среди гражданских", подчеркнули в Минобороны Британии.

Ранние заявления Сергея Шойгу о замедлении наступления в Украине в связи с необходимостью сократить потери среди гражданского населения являются дезинформацией. Об этом сообщает Минобороны Великобритании

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"Наступление РФ застопорилось из-за неудачных военных действий и ожесточенного сопротивления Украины. Российские силы, действующие в Украине, неоднократно нарушали запланированные сроки операций. Весьма вероятно, что Шойгу и президент Путин уволили по меньшей мере шесть генералов за то, что они не смогли обеспечить более быстрое продвижение", - отметили в британской разведке.

В Минобороны напомнили, что в день заявления Шойгу российская баллистическая ракета Искандер ударила по железнодорожной станции в городе Чаплино, в результате чего погибли 25 человек, в том числе двое детей. Это никак не сочетается с заявлениями о попытке сократить потери среди гражданского населения.

"Это подчеркивает готовность России нанести побочный ущерб, когда она увидит военное преимущество в нанесении ракетных или артиллерийских ударов", - подытожили в британском оборонном ведомстве.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 August 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/OvxTQAfC32 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 26, 2022

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что срочно выезжает на ЗАЭС. Запорожская АЭС, по меньшей мере, дважды теряла связь с линией электропередачи в течение дня, что могла привести к ядерной катастрофе.