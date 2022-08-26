Лукашенко объяснил, зачем поздравил Украину 24 августа

В украинцах нет ничего плохого и они не "нацики", подчеркнул политик. Он также напомнил, что имеет украинские корни.

Лукашенко заявил журналистам, что украинцы - это хорошие люди, поэтому он решил поздравить их с Днем независимости. Об этом сообщает пресс-служба политика.

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"Лично у меня сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. Будь то западные (западенцы, как их называют). Ничего в них плохого нет. Никакие они не "нацики". "Нацики" - это те, кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров. А люди хорошие. Это наши люди. Поэтому я счел необходимым, как всегда, поздравить украинский народ", - подчеркнул самопровозглашенный лидер Беларуси.

Также он упомянул о своих украинских корнях.

"Мои корни прапрапрадедов зарыты где-то между Черниговом и Киевом. Фамилия сама о себе говорит. Слава богу, что сохранил... Что касается государственного - это наши соседи. Их не выбирают, я часто говорил. Это от Господа Бога. А раз подарены нам Господом Богом, мы должны относиться к ним соответственно. Третье - это наши люди, это славяне. Мы все от одного корня. Я вообще всегда восхищался Украиной", - отметил он.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что срочно выезжает на ЗАЭС. Запорожская АЭС, по меньшей мере, дважды теряла связь с линией электропередачи в течение дня, что могла привести к ядерной катастрофе.