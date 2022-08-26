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Украина и РФ пообещали безопасность миссии МАГАТЭ - Макрон

Макрон, поговорив с Зеленским и с Путиным, утверждает, что теперь на Запорожской АЭС может быть развернута независимая миссия МАГАТЭ, которая сможет работать в безопасности.
Украина и РФ пообещали безопасность миссии МАГАТЭ - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон / EPA

МАГАТЭ и Франция получили гарантии безопасности от РФ и Украины для миссии на ЗАЭС. Об этом сообщает президент Франции Эммануэль Макрон в комментарии журналистам во время визита в Алжир.

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"Мы вчера встречались с гендиректором МАГАТЭ, также на днях я говорил с президентами Зеленским и Путиным. Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны", - сказал Макрон.

Макрон утверждает, что теперь на ЗАЭС может быть развернута независимая миссия МАГАТЭ, которая сможет работать в безопасности.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что срочно выезжает на ЗАЭС. Запорожская АЭС, по меньшей мере, дважды теряла связь с линией электропередачи в течение дня, что могла привести к ядерной катастрофе.

 

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