Французская Total на фоне скандала заявила о выходе из РФ

Компания анонсировала продажу скандальных активов, причастных к продаже топлива армии РФ

Французская компания TotalEnergies, которая оскандалилась с возможными поставками топлива для российской военной авиации, заявила о продаже своих активов в РФ. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление компании.

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"26 августа TotalEnergies и "Новатек" подписали окончательный договор купли-продажи 49% акций TotalEnergies в "Тернефтегазе". Закрытие ожидается в сентябре 2022 года при обычных условиях", – говорится в заявлении.

Также в компании напомнили, что еще 6 июля сообщали о продаже своих 20% акций в российском нефтяном проекте "Зарубежнефть". Эту сделку закрыли 3 августа.

Напомним, ранее на фоне скандала с поставками топлива для российских бомбардировщиков МИД Украины призвал TotalEnergies уйти с российского рынка.

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