Позор для Франции – МИД о поставках топлива для армии РФ

Скандал вокруг французской нефтяной компании набирает обороты

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies позорит Францию тем, кто продолжает вести бизнес в России. Об этом заявил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Мы благодарны президенту Франции Эммануэлю Макрону и французскому народу за поддержку Украины. На этом фоне позор для Франции, когда французские компании способствуют убийствам украинцев и разрушению наших городов. TotalEnergies, уходите из России!", – написал он.

Отметим, что Кулеба подразумевает нашумевшую публикацию во французской прессе, где компанию TotalEnergies обвинили в поставках компонентов к авиационному топливу для российской военной авиации. Французские власти уже начали расследование по этому поводу.

Напомним, турки объяснили отказ продать России Байрактары. Компания Baykar принципиально не будет поставлять россиянам свои знаменитые беспилотники.

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