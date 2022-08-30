Тайвань впервые открыл предупредительную стрельбу по БПЛА Китая

Ситуация в Тайваньском проливе остается напряженной

Военные Тайваня впервые открыли огонь, чтобы предотвратить вторжение китайских беспилотников в свое воздушное пространство. Это произошло возле небольшого острова в прифронтовом округе Цзиньмэнь, пишет Focus Taiwan со ссылкой на заявление тайваньских военных.

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Гарнизон небольшого острова Ши заметил китайский беспилотник в запретной зоне примерно в 200 метрах от одной из застав на высоте 30 метров.

Реагируя на появление БПЛА, гарнизон начал четырехступенчатую процедуру действий в случае вторжения беспилотников. В ее рамках были запущены предупредительные сигнальные ракеты.

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Подчеркивается, что это был первый случай, когда армия Тайваня применила четырехступенчатую процедуру и открыла предупредительную стрельбу против китайских беспилотников.

Напомним, США намерены продать Тайваню оружие на более млрд дол. После того как инициативу рассмотрят в профильных комитетах Палаты представителей и сената, законодатели, скорее всего, одобрят продажу.

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