На дне пересохшего водоема в Испании нашли доисторический монумент

Жестокая засуха, накрывшая континент, открыла европейцам скрытые тайны прошлого

Иногда Дольмен Гуадальпераль появляется во время засухи / EPA / UPG

В Испании на дне пересохшего в засуху озера обнажились доисторические постройки. Об этом пишет The Guardian.

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Отмечается, что Испания, как и вся Западная Европа, этим летом сильно пострадала от засухи. Многие водоемы обмелели и частично пересохли.

При этом в регионе Эстремадура на дне обмелевшего водохранилища Вальдеканьяс стал виден доисторический каменный круг, который в обычное время находился под водой.

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Так называемый "Испанский Стоунхендж" или "Дольмен Гуадальпераль" представляет собой большой круг, выложенный из десятков огромных камней. Впервые археологи обнаружили его в 1926 году, но через 40 лет эту местность пришлось затопить при создании водохранилища. Возраст постройки оценивается как минимум в 7 тысяч лет.

Кроме того, в Каталонии из-за засухи на дне обмелевшего водоема проступили руины церкви XI века, которая также была затоплена в 1960-х годах при постройке плотины.

Напомним, Европа готовится к подорожанию картофеля фри. Из-за засухи пострадали урожаи в Германии, Франции, Нидерландах и Бельгии, на которые приходится наибольшая доля производства картофеля в ЕС.

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