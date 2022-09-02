Горбачев переживал из-за войны в Украине - СМИ

Павел Палажченко рассказал, что позиция Горбачева касательно Украины была сложной и противоречивой.

Михаил Горбачев в последние месяцы перед смертью был потрясен полномасштабный вторжением РФ в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на переводчика Горбачева - Павла Палажченка.

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"Не только "(специальная военная) операция", начавшаяся 24 февраля, но и вся эволюция отношений между Россией и Украиной за последние годы была для него очень, очень большим ударом. Это действительно раздавило его эмоционально и психологически. В разговорах с ним нам было совершенно очевидно, что он был шокирован и озадачен происходящим по самым разным причинам. Он верил не просто в близость российского и украинского народов, он верил, что эти два народа переплетены", - рассказал Палажченко.

Переводчик сообщил, что позиция Горбачева касательно Украины была сложной и противоречивой. С одной стороны он все еще верил в идею СССР, но с другой - он не стал бы вести войну ради восстановления распавшегося государства. При этом Горбачев считал своим долгом выразить уважение и поддержку Путину. Он также отказался от регулярных комментариев касательно войны в Украине.

Ранее Зеленский распорядился создать четыре военные администрации на Донбассе. Президент постановил образовать Добропольскую, Мирноградскую, Покровскую и Селидовскую городские военные администрации Покровского района Донецкой области.