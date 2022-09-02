Польша требует репарации. Реакция Германии

Глава польской правящей партии PiS Качиньский объявил о намерении начать с ФРГ переговоры о выплате его стране репараций за потери во Второй мировой войне. Речь идет о сумме в 1,3 трлн евро.

Спустя 83 года после нападения гитлеровской Германии на Польшу, случившегося 1 сентября 1939 года, глава польской правящей партии Право и справедливость (PiS) Ярослав Качиньский объявил о намерении начать переговоры с Берлином о выплате его стране компенсации за человеческие и материальные потери во время Второй мировой войны и нацистской оккупации в период с 1939 по 1945 годы.

Качиньский выступил на презентации доклада, который подготовила группа польских парламентариев, сформированная в 2017 году при участии внешних экспертов по инициативе главы PiS. В этом документе потери Польши за время войны оцениваются более чем в 6,2 трлн злотых (1,3 трлн евро).

"Речь идет о том, чтобы в ходе, вероятно, трудного и длительного процесса добиться искупления за все то, что Германия, германское государство и германская нация причинили Польше", - заявил Качиньский 1 сентября, выступая в Королевском замке в Варшаве. Это место имеет символическое значение, ведь историческая резиденция правителей Польши была сильно повреждена в начале Второй мировой войны и восстановлена только в 1970-е годы.

"Мы приняли решение относительно того, как действовать дальше, - продолжил Качиньский. - Оно заключается в том, чтобы призвать Германию к началу переговоров о репарациях. Немецкая экономика вполне способна выдержать эту сумму, она не будет чрезмерно обременена ею. Поэтому наше требование можно назвать абсолютно реалистичным".

"Перестройка сознания немецкой нации"

Польский политик обвинил немцев в том, что они не осмыслили преступления, совершенные нацистами в Польше. Немецкие злодеяния во Второй мировой войне так и не стали частью массового сознания немцев, заявил он. "Наша цель - глубокая перестройка сознания немецкой нации", - объявил Качиньский.

Среди более чем 5,2 миллиона поляков, которые, по данным авторов доклада, были убиты немцами в годы войны, много граждан еврейского происхождения. Учитывая это, Качиньский предложил Израилю провести обсуждение об участии в переговорах с Берлином на тему репараций. До Второй мировой войны евреи составляли около десяти процентов населения Польши.

"Агрессивная антигерманская политика"

Правительство Германии считает вопрос о репарациях окончательно решенным политически и юридически, однако не отрицает моральной ответственности Германии. "PiS знает, что компенсационных выплат не будет, независимо от того, какое правительство будет у власти в Берлине", - заявил уполномоченный правительства ФРГ по Польше Дитмар Нитан в интервью, опубликованном в свежем номере журнала политической партии СДПГ Vorwärts. Иск не имел бы шансов на успех ни в одном суде мира, подчеркнул он.

"Теперь мы должны перехватить инициативу", - продолжил Нитан. - Нам следует активно заняться этим вопросом политически". По мнению немецкого социал-демократа, PiS проводит "агрессивную антигерманскую политику".

Находящаяся сейчас в ФРГ на скамье оппозиции партия ХДС разделяет мнение правительства о том, что для начала переговоров о военных репарациях с Польшей правовых оснований нет.

"Изменить сознание в Западной Европе"

Польские правые вынесли вопрос о репарациях на повестку дня после своей победы на выборах осенью 2015 года. В 2021 году глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, представляющий партию PiS, основал Институт изучения военных потерь, который должен был продолжить работу группы депутатов, созданной в 2017 году.

Именно Качиньский в июле 2022 года на волне растущей напряженности между Варшавой и Берлином публично объявил о том, что презентация доклада состоится 1 сентября 2022 года. При этом он оставил открытым вопрос о том, когда в Берлин будет направлена соответствующая официальная нота. "В данный момент я не могу сказать этого (когда будет направлена нота), однако мы должны поторопиться, потому что время сейчас благоприятное. Мы хотим сделать это и для того, чтобы изменить сознание в Западной Европе", - заявил глава PiS в июле.

"Прагматичные решения" ради находящихся среди живых пострадавших

Польское общество глубоко расколото по вопросу о репарациях со стороны Германии. В опросе, проведенном социологическим институтом IBRiS для газеты Rzeczpospolita и опубликованном 31 августа 2022 года, 51,1 % респондентов заявили, что поддерживают усилия, направленные на получение компенсации ущерба. В то же время 41,5% опрошенных выступили против.

На фоне войны в Украине польский политолог Антони Дудек считает антигерманскую политику PiS очень опасной. "Качиньский играет со спичками на бензоколонке", - отметил он в беседе с порталом Wirtualna Polska.

Историк Кшиштоф Ручневич также полагает, что PiS хочет использовать тему репараций во внутренней политике для мобилизации правых избирателей. Вопрос о межгосударственных репарациях он считает закрытым.

Полезнее было бы найти "прагматичное решение" для группы пострадавших от германской оккупации, которые сегодня еще живы, указывает Ручневич. "Вполне уместным" историк считает, в частности, создание немецкого или немецко-польского фонда, из которого можно было бы финансировать лекарства или санаторные путевки для пострадавших от войны пожилых людей.