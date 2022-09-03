Глава разведки Эстонии дал прогноз войны в Украине

Успехи ВСУ на Херсонском направлении заставят оккупационные власти "притормозить" с проведением так называемых "референдумов" о присоединении к РФ.

Активные боевые действия в Украине завершатся через 7-9 недель, после чего война станет статической. Об этом в пятницу, 2 сентября, заявил глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг, сообщает эстонская общественная телекомпания Eesti Rahvusringhääling.

"Потом, к весне будем иметь дело со статической войной - такой, которую мы сейчас наблюдаем в Донецкой и Луганской областях", - сказал полковник Гросберг.

При этом, он обратил внимание, что освободить всю территорию Украины от российских войск до конца года, как этого хочет президент Украины Владимир Зеленский, вряд ли удастся.

По его словам, добиться такого большого успеха за столь короткое время будет очень сложно.

Говоря об успехах украинской армии на юге, Гросберг отметил, что выход украинских войск к Днепру устранит опасность того, что российские войска попытаются продвинуться в направлении Одессы.

"Успехи Украины в Херсонской области и все более интенсивное наступление снизят возможности оккупационных властей провести там "референдум"", считает Гросберг.

Он отметил также, что Россия перебрасывает в Украину недавно сформированные подразделения третьего армейского корпуса, но пока неизвестно, где они будут развернуты.

Отметим, военная разведка перехватила телефонный разговор оккупанта, в котором он описал масштабы мародерства военных РФ на захваченных территориях Украины.

Кроме того, российские военные воруют запчасти со своей подбитой техники и пытаются продать их или обменять на алкоголь.

Напомним, ранее сообщалось об очередном ударе по Антоновскому мосту. Отмечалось, что это, вероятно, завершающий аккорд.

Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet