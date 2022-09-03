Эрдоган предложил посредничество в вопросе ЗАЭС

В разговоре с Путиным Эрдоган заявил, что Турция может сыграть посредническую роль в вопросе Запорожской АЭС, как это сделали в "зерновом соглашении".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил сделать Турцию посредником по вопросу оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС по примеру того, как это было в "зерновом соглашении". Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Anadolu Agency.

Управление связи при президенте Турции сообщило, что Эрдоган и Путин обсуждали региональные вопросы, в частности, развитие экспорта зерна, ситуацию на Запорожской АЭС, а также турецко-российские отношения

В разговоре с Путиным Эрдоган заявил, что Турция может сыграть посредническую роль в вопросе Запорожской АЭС, как это сделали в "зерновом соглашении".

Эрдоган и Путин договорились подробно обсудить все эти вопросы на встрече в Самарканде, где они встретятся по случаю саммита Шанхайской организации сотрудничества 15-16 сентября.

Ранее собщалось, что президенты Турции и России обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и ход реализации зерновой сделки.

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