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В Чехии рухнула карусель с детьми

Аттракцион опустился на землю, но продолжал вращаться. Пострадали 17 человек, большинство из которых - дети.
В Чехии рухнула карусель с детьми

Во время массовых гуляний в городе чешском Гавиржов обрушилась цепочная карусель. Пострадали 17 человек, большинство из которых дети. Инцидент произошел в субботу, 3 сентября, сообщает Ceske Noviny.

Отмечается, что авария произошла около 15:15 в центре города. Это была более экстремальная версия цепной карусели. Конструкция с сиденьями возвышалась над центральной колонной на высоту около 15 метров.

По мере спуска вращение должно было закончиться, однако из-за технической неисправности этого не произошло.

Полиция сообщила, что люди получили травмы, когда аттракцион опустился на землю, но продолжал вращаться.

"Они получили травмы из-за того, что врезались в перила. Мы расследуем, что именно произошло", - сказал представитель Моравско-Силезской полиции.

Представитель экстренных служб добавил, что на место прибыли пять бригад скорой медицинской помощи. Большинство пострадавших получили травмы легкой и средней степени тяжести. Травмы двух человек тяжелые, но их жизни ничего не угрожает.

Напомним, год назад в Харькове посетители застряли на "американских горках". Спускаться с атракциона им пришлось по лестнице. 

Жесткое падение людей с карусели сняли на видео

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