В Чехии рухнула карусель с детьми
Во время массовых гуляний в городе чешском Гавиржов обрушилась цепочная карусель. Пострадали 17 человек, большинство из которых дети. Инцидент произошел в субботу, 3 сентября, сообщает Ceske Noviny.
Отмечается, что авария произошла около 15:15 в центре города. Это была более экстремальная версия цепной карусели. Конструкция с сиденьями возвышалась над центральной колонной на высоту около 15 метров.
По мере спуска вращение должно было закончиться, однако из-за технической неисправности этого не произошло.
Полиция сообщила, что люди получили травмы, когда аттракцион опустился на землю, но продолжал вращаться.
"Они получили травмы из-за того, что врезались в перила. Мы расследуем, что именно произошло", - сказал представитель Моравско-Силезской полиции.
Представитель экстренных служб добавил, что на место прибыли пять бригад скорой медицинской помощи. Большинство пострадавших получили травмы легкой и средней степени тяжести. Травмы двух человек тяжелые, но их жизни ничего не угрожает.
Напомним, год назад в Харькове посетители застряли на "американских горках". Спускаться с атракциона им пришлось по лестнице.
Жесткое падение людей с карусели сняли на видео
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