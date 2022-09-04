"Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего": Боевики жалуются на плохое обеспечение

Украинская разведка опубликовала перехват диалога российского оккупанта.

Россия плохо обеспечивает и вооружает новые подразделения своих вооруженных сил, которые отправляет воевать против Украины. Об этом стало известно из перехваченного диалога российских боевиков, которое обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российский оккупант пожаловался, что их отправляют в бой только со старыми автоматами, а элементарную форму, спальники не выдают.

"Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего бл***. Ты не представляешь. Вот эти которые приехали – голодранцы. Стирают грязные вещи, одевают вот такие. Ну как бомжи. Ну автомат дали. 75-го года у них, 78-го, вот такие автоматы. Одни кривые… Серьезное оружие не дают, а на передок кидают. Там как можно гранатой и автоматом танк еб***ть?", – возмущенно рассказывает собеседнику боевик.

Также россиянин пожаловался, что у их взвода нет противотанковых ракет.

"Вообще нету, только танки стоят чуть дальше и все. Они координаты дают. Они тут не попадают даже где танки хохляцкие стоят," - заявил оккупант.

Ранее мы писали, что ВСУ нарушают вражескую логистику. За минувшие сутки россияне лишились: РЛС "Зоопарк", станции РЛБ "Житель" и значительного количества личного состава.