ВСУ продолжают нарушать логистику врага: уничтожено РЛС "Зоопарк", станцию РЛБ "Житель"
Генеральный штаб ВСУ сообщает о ситуации на фронте по состоянию на 6 утра 4 сентября. Россияне сосредотачиваются на цели полной оккупации Донецкой области и сохранении влияния на оккупированные территории Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Читайте также: Потери РФ превысили 49 тысяч человек - ГенштабИдут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевской направлении. За последние сутки россияне нанесли более 10 ракетных и более 24 авиаударов по военным и гражданским объектам Украины.
При поддержке наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 6 ударов для ликвидации живой силы противника, боевой и спецтехники, средств радиоэлектронной борьбы, ППО и объектов логистики.
Ракетные войска и артиллерия наземных группировок продолжает нести задание по контрбатарейной борьбе, нарушению систем управления и логистического обеспечения ВС РФ. За минувшие сутки были ликвидированы: радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк", станция радиоэлектронной борьбы "Житель" и огромное количество личного состава россиян. ВСУ нанесли поражение по российскому пункту управления, по районам сосредоточения боевой техники и личного состава танкового батальона.
Ранее мы писали, что ночью россияне обстреляли один район Днепропетровской области. Есть разрушения.