ВСУ продолжают нарушать логистику врага: уничтожено РЛС "Зоопарк", станцию РЛБ "Житель"

В Генштабе отмечают, что идет наступление на Бахмутском и Авдеевском направлении.

Генеральный штаб ВСУ сообщает о ситуации на фронте по состоянию на 6 утра 4 сентября. Россияне сосредотачиваются на цели полной оккупации Донецкой области и сохранении влияния на оккупированные территории Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Читайте также: Потери РФ превысили 49 тысяч человек - Генштаб

Идут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевской направлении. За последние сутки россияне нанесли более 10 ракетных и более 24 авиаударов по военным и гражданским объектам Украины.

При поддержке наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 6 ударов для ликвидации живой силы противника, боевой и спецтехники, средств радиоэлектронной борьбы, ППО и объектов логистики.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок продолжает нести задание по контрбатарейной борьбе, нарушению систем управления и логистического обеспечения ВС РФ. За минувшие сутки были ликвидированы: радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк", станция радиоэлектронной борьбы "Житель" и огромное количество личного состава россиян. ВСУ нанесли поражение по российскому пункту управления, по районам сосредоточения боевой техники и личного состава танкового батальона.

Ранее мы писали, что ночью россияне обстреляли один район Днепропетровской области. Есть разрушения.