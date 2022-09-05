Из-за ухода россиян в Лондоне подешевела недвижимость

Годами богатые россияне подпитывали высокий спрос на элитное жилье в Лондоне

В Лондоне началось падение цен на элитную недвижимость. Одной из основных причин этого называют массовый выезд состоятельных россиян, пишет Financial Times.

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По данным экспертов рынка недвижимости, средние цены на "элитные" дома в Лондоне опустились на 17,6% по сравнению с пиковыми значениями, которые наблюдались в 2014 году. Подчеркивается, что снижение цен было вызвано целым комплексом факторов экономического характера, но финальным аккордом стали события 2022 года.

"Это был долгий процесс, ужасный опыт. Brexit, пандемия, а затем война. Сейчас рынок действительно очень сжат из-за роста стоимости строительства", – сказал один из участников рынка.

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Издание отмечает, что из-за высокой инфляции в Великобритании значительно подорожали кредиты. При этом количество иностранных покупателей элитной недвижимости в последние годы значительно сократилось.

"Российских покупателей, когда-то являвшихся привычным явлением в центре Лондона, в последние годы стало меньше и они почти исчезли после вторжения РФ в Украину", – говорится в статье.

Напомним, Болгария увеличит стоимость виз для российских туристов. Как объяснил временный министр туризма Болгарии, запрет въезда россиян в страну невозможен, однако виза станет дороже.

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