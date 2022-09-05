Британским семьям удвоят выплаты при принятии украинских беженцев

В Британии убеждены, что у государства есть финансирование на программу.

Как известно, с начала войны в Великобританию прибыло более 100 000 украинских беженцев.Британские семьи, принявшие украинских беженцев, получат удвоенные выплаты. Об этом заявил министр по делам беженцев в эфире Sky News Ричард Харрингтон.

При объявлении отличия лорд Харрингтон сообщил, что он успешно доказал, что выплаты в размере 350 фунтов стерлингов должны быть увеличены до 700 фунтов стерлингов.

"Теперь мы имеем постоянный механизм для борьбы с человеческими страданиями, прибывающими в эту страну, откуда они не приехали, без необходимости назначать ответственного министра", - сообщил он.

Он заверил, что больше такого не должно быть, чтобы люди, прибывающие в Великобританию, должны были размещаться в отелях без плана, как это произошло с прибывшими из Афганистана и Украины, где первоначально правительство не имело представления, куда их всех размещать.

"У меня были разговоры о программе в целом, но я знаю, что кто бы ни был избран новым премьер-министром, он убедится, что финансирование для этого есть", - рассказал Харрингтон.

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Ранее сообщалось, что военные показали уничтожение вражеской техники беспилотником Bayraktar. Речь идет об уничтожении украинскими военными вражеской БМД-4М, а также двух ракетных комплексов Тор-1М.