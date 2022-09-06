Венгрия пригрозила заблокировать продление санкций против РФ – СМИ

Будапешт добивается исключения из санкционного пакета нескольких пунктов

Венгрия обещает заблокировать продление части общеевропейских санкций против России, если из санкционного пакета не уберут трех российских олигархов. Об этом сообщает "Радіо Свобода" со ссылкой на нескольким осведомленных источников в дипломатических кругах.

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Утверждается, что официальный Будапешт добивается отмены санкций в отношении олигархов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

Решение о продлении санкций ЕС еще на шесть месяцев должно быть принято 15 сентября. За неделю до этого послы стран ЕС намерены обсудить данный вопрос.

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Помимо олигархов Венгрия также добивается разрешения для гуманитарных организаций работать с российскими банками, попавшими под европейские санкции.

По некоторым оценкам, подлинной целью Венгрии в этом контексте является попытка выторговать для себя дополнительное финансирование по "ковидной" статье из бюджета ЕС.

Напомним, Венгрия выступила против визовых ограничений для россиян. Будапешт не планирует менять визовый режим для граждан РФ, а также не поддерживает новые антироссийские санкции.

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