Фиктивные референдумы не могут быть признаны – Шольц
Незаконные псевдореферендумы, которые российские оккупанты намерены провести на захваченных территориях Украины, не будут признаны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Spiegel.
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"Совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть признаны. Они не соответствуют международному праву и договоренностям, которые были достигнуты международным сообществом", – заявил Шольц.
Отметим, что ранее экс-президент РФ Дмитрий Медведев намекнул, что референдумы на захваченных территориях нужны Кремлю для того, чтобы оправдать начало масштабной мобилизации и возможное применение ядерного оружия против Украины.
Напомним, оккупанты назначили дату псевдореферендума. Голосование хотят провести синхронно на всей захваченной территории.
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