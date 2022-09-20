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Фиктивные референдумы не могут быть признаны – Шольц

Лидер Германии озвучил позицию по готовящимся псевдореферендумам оккупантов
 |  Автор: Юрий Кобзар
Фиктивные референдумы не могут быть признаны – Шольц
Олаф Шольц - канцлер Германии / EPA / UPG

Незаконные псевдореферендумы, которые российские оккупанты намерены провести на захваченных территориях Украины, не будут признаны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Spiegel.

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"Совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть признаны. Они не соответствуют международному праву и договоренностям, которые были достигнуты международным сообществом", – заявил Шольц.

Отметим, что ранее экс-президент РФ Дмитрий Медведев намекнул, что референдумы на захваченных территориях нужны Кремлю для того, чтобы оправдать начало масштабной мобилизации и возможное применение ядерного оружия против Украины.

Напомним, оккупанты назначили дату псевдореферендума. Голосование хотят провести синхронно на всей захваченной территории.

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