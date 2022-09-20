Фиктивные референдумы не могут быть признаны – Шольц

Лидер Германии озвучил позицию по готовящимся псевдореферендумам оккупантов

Незаконные псевдореферендумы, которые российские оккупанты намерены провести на захваченных территориях Украины, не будут признаны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Spiegel.

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"Совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть признаны. Они не соответствуют международному праву и договоренностям, которые были достигнуты международным сообществом", – заявил Шольц.

Отметим, что ранее экс-президент РФ Дмитрий Медведев намекнул, что референдумы на захваченных территориях нужны Кремлю для того, чтобы оправдать начало масштабной мобилизации и возможное применение ядерного оружия против Украины.

Напомним, оккупанты назначили дату псевдореферендума. Голосование хотят провести синхронно на всей захваченной территории.

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