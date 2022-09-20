Оккупанты назначили дату псевдореферендума

Голосование хотят провести синхронно на всей захваченной территории

Боевики террористических группировок “ЛНР” и “ДНР” назначили дату проведения псевдореферендума об аннексии Россией территорий Луганской и Донецкой областей. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявления террористов.

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Как заявил "глава народного совета "ЛНР" Денис Мирошниченко, фейковое голосование об аннексии Луганской области будет проходить в несколько дней – с 23 по 27 сентября. При этом на псевдоголосование вынесут вопрос в такой формулировке: “Вы за вхождение "ЛНР" состав России на правах субъекта России?”

Такую же дату озвучили и террористы группировки “ДНР”. При этом ряд российских СМИ со ссылкой на источники в Кремле пишут, что псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей тоже будут проведены с 23 по 27 сентября.

Напомним, экс-президент РФ Медведев уже прозрачно намекнул, что аннексия украинских территорий нужна для того, чтобы угрожать миру применением ядерного оружия.

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