В РФ мобилизуют 300 тысяч человек - Шойгу

Сергей Шойгу сообщил сколько людей нужно мобилизовать для "специальной операции".

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в своем обращении сообщил, что частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. Об этом написали российские РИА Новости.

Шойгу сообщил, что во время частичной мобилизации будет призвано в общей сложности 300 тысяч резервистов. Призыв в рамках мобилизации должны обеспечить губернаторы российских регионов.

Министр обороны РФ отметил, что это война с коллективным Западом и НАТО, а не с Украиной. Он заявил, что частичная мобилизация прежде всего нужна для контроля освобожденных территорий и линии соприкосновения в 1 000 км

"Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линией фронта, и линией соприкосновения - она больше чем 1 000 км. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии - это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа - я имею в виду, частичная мобилизация", - сообщил Шойгу.

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Министр обороны РФ добавил, что в стране огромный мобилизационный ресурс, почти 25 млн человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1%.

Он отметил, что ни о какой мобилизации студентов речь не идет, срочники также не подлежат отправке на "спецоперацию".

В своем обращении Шойгу заявил, что Украина потеряла уже половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых, в российских вооруженных силах, по словам Шойгу, погибло всего 5 937 человек, а 90% раненых вернулись в строй.

Напомним, РФ потеряла в войне более 55 тысяч человек. Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении, сообщают в Генштабе ВСУ.