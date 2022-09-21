Войска РФ ударили по Днепропетровщине, есть пострадавший - глава ОВА

Никополь был обстрелян дважды - 30 прилетов. В результате обстрелов пострадал 56-летний мужчина.

Российские войска ночью ударили по жилым кварталам Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области из ствольной артиллерии. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Сообщается, что Никополь обстреляли дважды - было зафиксировано 30 прилетов. В результате обстрелов пострадал 56-летний мужчина.

Также в городе из-за обстрелов было повреждено более 20 многоэтажек и частных домов, машины, газопроводы, линии электропередач, местный хлебокомбинат, детсад, библиотека и несколько магазинов.

В результате обстрела возникли пожары в квартире и на частном подворье.

В свою очередь в Криворожском районе вечером оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину, пострадавших нет.

Резниченко сообщил, что в Большой Костромке повреждены несколько частных домов. Без света остались 350 семей, энергетики уже чинят линии.

Ранее Зеленский отреагировал на "референдумы" оккупантов. Оккупанты объявили о намерении провести псевдореферендумы о присоединении к России с 23 по 27 сентября в ОРДЛО, а также на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.