Патриарх РПЦ Кирилл призвал не считать украинцев врагами

Он сообщил, что украинский народ пытаются переформатировать и сделать враждебным по отношению к России.

На фоне провозглашенной частичной мобилизации Патриарх Московский, предстоятель Русской православной церкви призвал не считать украинцев врагами. Об этом сообщают российские РИА Новости.

"Мы знаем, какая опасность нависла над украинским народом, который пытаются переформатировать, из части святой единой Руси сделать государством, противоположным этой Руси, враждебным по отношению к России", - поделился Патриарх Кирилл.

Однако, несмотря на это Патриарх РПЦ добавил, что "очень важно, чтобы в наших сердцах не возникало этого чувства, что там враг".

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Напомним, что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. В своем обращении он сообщил, что такие действия предпринимаются для защиты России.